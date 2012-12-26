Fazıl Say'dan ODTÜ'lülere destek

ODTÜ'lü öğrencilere yapılan polis müdahalesine ilişkin Facebook hesabından açıklama yapan besteci ve piyanist Fazıl Say, 'Bu baskıya direniş gösterenleri ve ODTÜ'lüleri kutluyorum' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ODTÜ çıkarması ve polisin müdahalesine yönelik bir tepki de Fazıl Say'dan geldi.

Sosyal medya aracılığıyla ODTÜ'de yaşananları değerlendiren Say, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:



'ODTÜ'lüleri kutluyorum'



"Olayların olduğu gün ODTÜ'de konserim vardi. O gün de yazmıştım. Öğrencilerin kimi zaman siyasileri protesto etmesi normaldir. Bu dünyanın her yerinde olağandır. Anormal olan oraya 5000 polisle gelip (savaşa gelir gibi?) öğrencilere gaz bombası sıkmaktır. Bazı rektörler ODTÜ'yü kınıyor olabilir. Bu haksız bir tutumdur. Bu baskıya direniş gösterenleri ve ODTÜ'lüleri kutluyorum. Tarih ise, haksızlıklarin bedelini ödetecektir. Hepimiz her şeyin farkındayız. Farkındayız. Farkındayız. Farkındayız."