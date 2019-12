Fazıl Say'dan Nihat Doğan'a yanıt!

T24 - Arabesk müzikle ilgili açıklamalarıyla tartışma yaratan Fazıl Say hakkında ağır ifadeler kullanan Nihat Doğan'a Fazıl Say'dan yanıt geldi. Fazıl Say Nihat Doğan'a çok konuşulan seks skandalı ile göndermede bulundu



Fazıl Say:



"Otelde telekız döverek sex skandali yaratan arabeskçi survayvirdan din,iman,vatanseverlik,müzik,insanlık vs öğrececeğimiz günmüş..."

Nihat Doğan Fazıl Say hakkında şu yorumları yapmıştı



* Vatansever!!! Saray klavyecisi Fazıl Say'ın PKK'yı kınamaması ne garip şey anne...



* "SAY" Farsça'da köpek demekmiş. Söyle Fazıl, sen kimin "SAY"ısın?



* Allah'ı; faşistçe uygulamalarla bu Milletin kalbinden söküp atmayı başaramayanların, bu Millete olan kinlerini, nefretlerini, öfkelerini arabesk üzerinden



* Mesele insanın ağzının yamuk olması değil, mesele insanın kalbinin yamuk olmamasıdır.