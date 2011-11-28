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Fazıl Say'dan Nihat Doğan'a 'seks skandallı' cevap

Twitter üzerinden Fazıl Say hakkında ağır ifadeler kullanan Nihat Doğan'a cevap gecikmedi.

28 Kasım 2011 02:00

T24 - Twitter üzerinden Fazıl Say hakkında ağır ifadeler kullanan Nihat Doğan'a cevap gecikmedi.



Fazıl Say Nihat Doğan'a çok konuşulan seks skandalı ile göndermede bulundu. Tartışma önümüzdeki günlerde büyüyeceğe benziyor.

Fazıl Say: *"Otelde telekız döverek sex skandali yaratan arabeskçi survayvirdan din,iman,vatanseverlik,müzik,insanlık vs öğreneceğimiz günmüş..." *Arabest kirini, ticari müziği, kültür yozlaşmasını eleştiren ve sevmeyen memleketin sinir bozucu adamlarından olurmuş...

Nihat Doğan Fazıl Say hakkında şu yorumları yapmıştı * Vatansever!!! Saray klavyecisi Fazıl Say'ın PKK'yı kınamaması ne garip şey anne...

 "SAY" Farsça'da köpek demekmiş. Söyle Fazıl, sen kimin "SAY"ısın? * Allah'ı; faşistçe uygulamalarla bu Milletin kalbinden söküp atmayı başaramayanların, bu Millete olan kinlerini, nefretlerini, öfkelerini arabesk üzerinden * Mesele insanın ağzının yamuk olması değil, mesele insanın kalbinin yamuk olmamasıdır.


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