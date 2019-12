-FAZIL SAY'DAN İLK SEZON KONSERİ 12 EKİMDE İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Fazıl Say sezonun ilk konserini, 12 Ekimde İstanbul'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda verecek. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, konserde, Japonya'nın ünlü kemancı İkuko Kawai de performans sergileyecek. Say ve Kawai ikilisi, 13 Ekimde de tekrarlayacakları konserde, geleneksel Japon parçası ''Kojo no Tsuki'' ve Say'ın ''Nazım'',''Kumru'' baladları ve ''Kemer'',''Romen Polkasıve'' gibi ünlü dans parçalarını seslendirecek.