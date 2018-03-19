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Ekonomi

Fazıl Say'dan Darüşşafaka'nın 155'inci yılına özel resital

İstanbul, 19 Mart (DHA) - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 1863’ten bu yana babası ya da annesi yaşımını yitirmiş çocukların ilkokuldan, üniversiteye dek, yaşamları değiştiren Darüşşafaka’nın 155’inci yıl kutlamalarında yer alacak

19 Mart 2018 14:06

İstanbul, 19 Mart (DHA) - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 1863’ten bu yana babası ya da annesi yaşımını yitirmiş çocukların ilkokuldan, üniversiteye dek, yaşamları değiştiren Darüşşafaka’nın 155’inci yıl kutlamalarında yer alacak.
Türkiye’nin çeşitli illerinden her yıl sınavla birçok çocuğun hayatını şekillendiren Darüşşafaka Kurumu’nun, 155. kuruluş yıldönümü adına düzenlediği bağış konserinde Fazıl Say yer alacak.
Dünyada ünlü piyanist Fazıl Say “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla yola çıkan Darüşşafaka’ya destek amacıyla 6 Nisan Cuma günü saat 20:30’da İş Sanat Kültür Merkezi\'nde konser verecek. (Fotoğraflı)

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