Fazıl Say'dan Aslı Erdoğan'a destek

Kapatılan Özgür Gündem'deki yazıları sebebiyle tutuklanan yazar Aslı Erdoğan’ın tutuklanmasının ardından bir tepki de piyanist Fazıl Say'dan geldi. Say, paylaştığı mesajla Aslı Erdoğan'a desteğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından Aslı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Fazıl Say, "Demokrasinin özü farklı seslerdir, çok sesliliktir" diye yazdı. Say devamında ise Erdoğan için şunları yazdı:



"Düşünce bu devirde artık 'suç' olmamalıdır. 'Kalem' cezalandırılmamalıdır.



İnsanlar, birbirimizi anlamak için biraz gayret edelim.



Aslı Erdoğan yetenekli ve iyi bir romancıdır. Hapisten çıkartılması gerekir. Yüreğimiz bu sanatçı insanın yanındadır."