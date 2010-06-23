Fazıl Say'dan 3 yeni beste

T24- Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 3 yeni bestesi, Avrupa'daki büyük festivallerde ilk kez seslendirilecek. Bu eserlerden ilki olan ''Nirvana Yanıyor-Nirvana Burning'' adlı eserin dünya prömiyeri, 25 Temmuz'da Salzburg Festivalinin açılışında yapılacak.



Fazıl Say, 2010 yılına ''İstanbul Senfonisi'' ve ''Yaylı Sazlar Dördülü'' adlı yapıtlarla girdiğini belirtti. Bu yapıtların dünya prömiyerlerinin Avrupa'da gerçekleştirildiğini ve çeşitli kentlerdeki konserlerde de seyirciyle buluştuğunu anlatan Say, kendisine Avrupa'da seslendirilmek üzere de 3 yapıtın sipariş edildiğini söyledi.



Sipariş edilen bu yapıtların besteleri üzerinde çalışarak tamamladığını ve yaz boyunca yapıtların dünyada ilk seslendirilişlerini yapacağını aktaran Fazıl Say, seyirciyle buluşacak olan yeni eserlerden ilkinin ''Nirvana Yanıyor-Nirvana Burning'' ismini taşıdığını ve Avusturya'nın Salzburg kentinde seslendirileceğini ifade etti.



''Klasik müziğin kabesi"



Fazıl Say, kendisinin solist olarak katılacağı konserde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile sahne alacağını belirterek, Salzburg'da 25 Temmuz'da başlayacak festivalin açılış gala konserinde izleyici karşısına çıkacaklarını kaydetti.



Konserin pek çok yönüyle anlamlı olduğunu dile getiren sanatçı, ''Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen konserin özelliği, ilk kez bir Türk Orkestrasının 'klasik müziğin kabesi" olarak bilinen Salzburg Festivaline katılması. Bu Borusan Orkestrası için çok önemli bir adım'' dedi. Say, ''Nirvana Yanıyor'' adlı eserle ilgili şu bilgileri verdi:





''Bu yaz bana sipariş edilen 3 bestenin dünyada ilk seslendirilişlerini gerçekleştireceğiz. Bu eserlerden ilkinin ismi ''Nirvana Yanıyor-Nirvana Burning-opus 30'... Piyano ve büyük Orkestra için yazdığım bu eser, yaklaşık olarak 16 dakika sürüyor ve birbirine bağlı iki bölümden oluşuyor. Eserin bölümleri de 'Nirvana' ve 'Yangın' isimlerini taşıyor.



Eserin teması, içimizdeki gizemli cennet 'Nirvana', ona dokunmanın tarif edilemez duygusu ve cennetimizi yakıp yıktığımız, adeta bir yangın yerine çevirdiğimiz o 'cehennem' gibi anlar. Eser, kendimi, aslında belki de hepimizi anlattığım bir konuya sahip. Evde çalarken, kızım, kedilerim ve köpeklerim, 'Nirvana' bölümünü sessizce gelip dinliyorlar, 'Yangın' bölümünü çalarken ise kaçıyorlar. Sanırım iyi bir eser oldu''.







Say, ''Nirvana Burning'' adlı eserin Aralıkta İstanbul'da kendi solistliğinde, 2011 yılının Şubat ayında da Ankara'da Özgür Aydın'ın solistliğinde seslendirileceğini belirtti.

Say, Almanya'daki iki büyük festivalde





Piyanist ve besteci Fazıl Say, 2 Ağustos'ta Almanya'nın en büyük müzik festivali olarak kabul edilen ''Schleswig Holstein'' adlı etkinlikte de yeni bir eserini seslendireceğini söyledi.



''2 Piyano ve Vurmasazlar İçin Çeşitlemeler-Opus31'' adlı eserin bugünün en önemli vurmalı çalgılar ustalarından Martin Grubinger ve Ferhan-Ferzan Önder kardeşler için yazıldığını anlatan Say, ''Bu eser de ilk seslendirilişini bu sanatçıların gerçekleştireceği, virtüözite isteyen bir konser parçası'' dedi.



Almanya'nın bir başka büyük festivali olan ''Mecklenburg Vorpommern'' kapsamında da bestelediği ''Trompet Konçertosu''nun dünyadaki ilk seslendirilişinin yapılacağını anlatan Say, 8 Eylülde gerçekleştirilecek dünya prömiyerinde Macar trompet sanatçısı Gabor Boldoczki'nin sahne alacağını söyledi.



Say, üç bölümlük eserde Boldoczki'ye, Zagrosek yönetimindeki Berlin Senfoni Orkestrasının eşlik edeceğini, yapıtın Ege'deki antik kentleri anlattığını sözlerine ekledi.