Fazıl Say’a sürpriz

T24 - Kültür Bakanlığı tarafından politik olarak engellendiğini öne sürerek Fransa’daki Türkiye Mevsimi etkinliklerine katılmayan Fazıl Say, önceki akşam Paris’in en prestijli klasik müzik salonlarından Theatre de Champs Elysees’de bir konser verdi.





Say’ın Fransız besteci Saint-Saens’ın “2 Numaralı Piyano Konçertosu” yorumu ayakta alkışlandı. Gecenin en büyük sürprizi, hükümetin açılım politikaları ve Viyana’da çok sayıda kişinin katıldığı dev bir konser vererek adından söz ettiren Kürt sanatçı Şivan Perver oldu. Konser sonrası konuşan Perver, “Fazıl Say’ı Viyana’da da izleme şansım oldu. Çok yetenekli ve değerli biri. Burada da konseri olduğunu öğrendiğimde yeniden sahnede görmek istedim. Gerçekten Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biri. Konseri de çok başarılıydı” dedi.