-FAZIL SAY'A SALZBURG'TA BÜYÜK İLGİ SALZBURG (A.A) - 22.08.2010 - Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile açılışını yaptığı Salzburg Müzik Festivalinde, ikinci kez sahne alarak iki konser verdi. Avusturya'nın ünlü Mozarteum Orkestrasıyla, Mozerteum Salonunda sahne alan Say'ın dün ve bugün verdiği iki konseri toplam üç bin kişi izledi. Salzburg Müzik Festivalinin internet sayfasında, konser öncesi, Fazıl Say'ın vereceği konserlerin biletlerinin "tümünün satıldığı" duyurusu yapıldı. İvor Bolton yönetimindeki Mozarteum Orkestrasıyla sahneye çıkan ünlü piyanist Say'ı, salonu dolduran müzikseverler ayakta alkışladı ve defalarca sahneye davet etti. Konseri izleyen festival başkanı Helga Rabl-Stadler, ünlü piyanist Say'ı festivalin gelecek yılki açılışına da davet etti. Bu arada Mozerteum Orkestrası da, ünlü Piyaniste "ikinci senfoni" adlı bir eser siparişi verdi ve eserin prömiyerini 2012 yılı Salzburg Müzik Festivalinde birlikte yapmak üzere anlaştı. Konserin ardından AA muhabirine açıklama yapan Fazıl Say, Avrupa'nın en önemli ve saygın müzik etkinliği olarak kabul edilen Salzburg Müzik Festivalinin bu yılki açılışını Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasıyla birlikte yaptığını anımsatarak, festivale ikinci kez davet edilmiş olmaktan "büyük mutluluk duyduğunu" söyledi. Salzburg'ta verdiği iki konserin ardından İstanbul'a dönecek olan ünlü piyanist Fazıl Say, 29 Ağustosta da Almanya'nın Mecklenburg festivalinde Moldovalı ünlü keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja ile birlikte konser verecek.