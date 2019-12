Fazıl Say’a Bremen’den başarı ödülü

Efsane Maestro İstanbul'daydı

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya’nın prestijli müzik festivalleri arasında yer alan Bremen Müzik Festivali’nin 2008 yılı ödülüne layık görüldü. Sanatçının, tamamı kendi bestelerinden oluşan "Haremde Binbir Gece" isimli albümü de aralık ayında Fransız Naive ve Japon Avex tarafından tüm dünyada müzikseverlerle buluşacak.Fazıl Say, Deutsche Bank Vakfı tarafından finanse edilen festival komitesinin, her yıl başarılara imza atmış bir sanatçıya verilen "Musikfest Preis-Müzik Festivali Ödülü"ne değer bulunduğunu bildirdi.Bu ödülün daha önce tanınmış orkestra şefleri Nikolaus Harnoncourt, Sir John Elliot Gardiner ve Marc Minkowski, Grammy ödüllü piyanist Andras Schiff, opera sanatçısı Anne Sofie von Otter gibi isimlere de verildiğini belirten Say, ödülünü 20 Eylül’de düzenlenecek törenle alacağını kaydetti.Bremen Müzik Festivali komitesi, 1998 yılından bu yana festivale sanatsal çabaları ile zenginlik kazandıran ve uluslararası müzik yaşantısına gelişim sağlayan grup ve sanatçıları ödüllendiriyor. Festival adına Say’a ödül verilmesinin gerekçelerinin açıklandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Fazıl Say’ın 2004 yılından bu yana Bremen Müzik Festivali’nde sunduğu eserler sadece geçmiş dönemlerle zamanın müziğinin bir karışımı olmakla kalmıyor, aynı zamanda onun kültürler arasında başarılı bir köprü oluşturmuş olduğunu da ispatlıyor. Solist ve oda müzisyeni olarak büyüleyici programlar sunmuş, klasik, caz ve Osmanlı müzik geleneğini tamamen kendi mimarisi ile bütünleştirmiştir."Fazıl Say, festivale ilk olarak 2004 yılında keman virtüözü Maxim Vengerov;un önerisi üzerine katıldı. Sanatçı, 2005 ve 2006 yıllarında katıldığı festivalde, geçen yıl da keman sanatçısı Patricia Kopatchinkaja ile sahne aldı.Fazıl Say, tamamı kendi bestelerinden oluşan ve şubatta İsviçre’de prömiyeri yapılan keman konçertosunun da içinde yer aldığı "Haremde Binbir Gece-1001 Nights in a Harem" adlı yeni albümünün de hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Bu albümün tamamının kendi eserlerinden oluştuğunu anlatan sanatçı, albüme ismini veren eserin keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja tarafından yorumlandığını belirtti. Say, yapıtın Türkiye prömiyerinin de aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirileceğini kaydetti. "Mozart Yılı" nedeniyle sipariş edilen ve ney, piyano, kudüm ve soprano için bestelediği "Patara" adlı bale müziğinin de albümde yer aldığını anlatan Fazıl Say, "Uzun yıllardır konserlerimde bis parçası olarak seslendirdiğim ’Summertime’ ve ’Alla Turca-Jazz’ ilk kez bir albümde yer alacak. Bu çalışmada ayrıca Tokyo konserinden canlı kayıtlar da bulunacak" dedi. Say, albümün Aralık ayında Fransız Naive ve Japon Avex ortak yapımı olarak bütün dünyada müzikseverlerle buluşacağını ifade etti.Yıl boyunca süren yoğun konser programının sonbahar ve kış aylarında da süreceğini belirten Fazıl Say, Almanya’daki ödül töreni öncesinde 19 Eylül’de Schweinfurt’ta seyirci karşısına çıkacağını söyledi. Say, ekim ayında İtalya’da sahne alacağını, ayrıca İsrail’de ünlü şef Zubin Mehta yönetimindeki İsrail Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacağını ifade etti. Sanatçı, Kasım ayında da İsviçre’de konser vereceğini, ayrıca bu yıl sekizincisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali’nde izleyiciyle buluşacağını belirtti. Say, 10 Kasım’da Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde "Nazım Oratoryosu"nu yorumlayacağını, konserde Zuhal Olcay, Genco Erkal ile Güvenç Dağüstün’ün de sahne alacağını belirtti. Fazıl Say, kasım sonunda Japonya turnesine çıkacağını ve 20 Kasım’da "Wolfie the Pianist" adlı bestesinin de dünya prömiyerini gerçekleştireceğini kaydetti. Sanatçı, Aralık ayında da Japonya konserlerinin süreceğini, ayrıca "Haremde Binbir Gece" adlı yapıtın Türkiye prömiyerinin gerçekleştirileceğini bildirdi. Say, İstanbul’daki Cemal Reşit Rey (CRR) salonundaki konserde CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja’nın izleyici karşısına çıkacağını sözlerine ekledi.