T24 LogoT24 Logo
Yaşam

FAZIL SAY'A BİR ÖVGÜ DE JAPONYA'DAN ANTALYA (A.A)

08 Ocak 2011 14:33

-FAZIL SAY'A BİR ÖVGÜ DE JAPONYA'DAN ANTALYA (A.A) - 08.01.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Japon basınında yankı buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Kasım-16 Aralık 2010 tarihleri arasında 11'incisi düzenlenen Antalya Uluslararası Piyano Festivali'ni takip edenler arasında Japon gazetecilerin de bulunduğu, Antalya'da birçok konser ve etkinlik izleyen Japon gazetecilerin ülkelerine olumlu izlenimlerle döndüğü bildirildi. Fazıl Say'ın festivalin açılışında ve Akdeniz Üniversitesi'nde verdiği konserleri izleyen Japon gazeteci Ryuichi Masabayashi'nin, izlenimlerini Sankei Express Gazetesi'nde yazdığı belirtilen açıklamada, Masabayashi'nin, Fazıl Say için ''Klasik müzik dünyasında bir devrimci. Türkiye, tarih içinde çeşitli uygarlıkların geçtiği ve çeşitli kültürlerin karşılaştığı bir toprak. Bestecilik de yapan Fazıl Say, Batı klasik müziğine Doğu'nun ruhunu katıyor. Doğu ile batının birleştiği ses'' ifadelerini kullandığı kaydedildi. -''MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ ANTALYA'DA'' Ünlü piyanistin 2000 yılından bu yana Antalya Piyano Festivali'nin müzik direktörlüğünü yaptığını belirten Japon gazetecinin, Say'ın ''Müziğin iyileştirici bir gücü var. Bunu Antalya'da görmek beni sevindiriyor'' sözlerine de yazısında yer verdiği belirtildi. Sanat yönetmenliğini Fazıl Say'ın üstlendiği 11. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 26 Kasım-16 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenmişti. Festival kapsamında, dünyaca ünlü yerli ve yabancı müzisyenler müzikseverlerle buluşmuş, halk konserleri ve workshoplar yapılmıştı.  Fazıl Say'ın dünyaca ünlü keman sanatçısı Patricia Kopatschinkaja ile Akdeniz Üniversitesi'nde verdiği halk konseri de büyük ilgi çekmiş, öğrencilerin bir bölümü konseri sahnede yere oturarak izlemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24