-FAZIL SAY'A BİR ÖVGÜ DE JAPONYA'DAN ANTALYA (A.A) - 08.01.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Japon basınında yankı buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Kasım-16 Aralık 2010 tarihleri arasında 11'incisi düzenlenen Antalya Uluslararası Piyano Festivali'ni takip edenler arasında Japon gazetecilerin de bulunduğu, Antalya'da birçok konser ve etkinlik izleyen Japon gazetecilerin ülkelerine olumlu izlenimlerle döndüğü bildirildi. Fazıl Say'ın festivalin açılışında ve Akdeniz Üniversitesi'nde verdiği konserleri izleyen Japon gazeteci Ryuichi Masabayashi'nin, izlenimlerini Sankei Express Gazetesi'nde yazdığı belirtilen açıklamada, Masabayashi'nin, Fazıl Say için ''Klasik müzik dünyasında bir devrimci. Türkiye, tarih içinde çeşitli uygarlıkların geçtiği ve çeşitli kültürlerin karşılaştığı bir toprak. Bestecilik de yapan Fazıl Say, Batı klasik müziğine Doğu'nun ruhunu katıyor. Doğu ile batının birleştiği ses'' ifadelerini kullandığı kaydedildi. -''MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ ANTALYA'DA'' Ünlü piyanistin 2000 yılından bu yana Antalya Piyano Festivali'nin müzik direktörlüğünü yaptığını belirten Japon gazetecinin, Say'ın ''Müziğin iyileştirici bir gücü var. Bunu Antalya'da görmek beni sevindiriyor'' sözlerine de yazısında yer verdiği belirtildi. Sanat yönetmenliğini Fazıl Say'ın üstlendiği 11. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 26 Kasım-16 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenmişti. Festival kapsamında, dünyaca ünlü yerli ve yabancı müzisyenler müzikseverlerle buluşmuş, halk konserleri ve workshoplar yapılmıştı. Fazıl Say'ın dünyaca ünlü keman sanatçısı Patricia Kopatschinkaja ile Akdeniz Üniversitesi'nde verdiği halk konseri de büyük ilgi çekmiş, öğrencilerin bir bölümü konseri sahnede yere oturarak izlemişti.