Fazıl Say'a Beethoven Ödülü

Beethoven Akademisi tarafından verilen Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü'ne bu yıl Türk piyanist ve besteci Fazıl Say layık görüldü.

Say, ödülünü şu an Almanya'da bulunan Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın elinden alacak. Ödül töreni kapsamında ayrıca, "Türkiye'de İnsan Hakları ve Özgürlük için Konser" adı altında bir konser etkinliği de düzenlenecek. Konserden elde edilen gelir, çatışma bölgelerindeki müzik projeleri için kullanılacak.

Alman Kalkınma Bakanı da katılacak

17 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte, Say'a Türk piyano ikilisi Ferhan ve Ferzan Önder'in yanısıra Yunan piyanist Maria Ntokou, Suriyeli Ermeni müzisyen İbrahim Keivo, Filistinli piyanist Kerim Seyid, Alman piyanist Luisa Imorde ve ödülün 2015'teki sahibi Ayham Ahmed de eşlik edecek. Gecede, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller de yer alacak.

Ödülü 2015 yılında alan Suriyeli piyanist Ayham Ahmed, Suriye'deki Yermuk mülteci kampının yıkıntıları arasında piyano çaldığı fotoğraf ile hafızalara kazınmıştı.

Alman devleti tarafından da desteklenen Beethoven Akademisi, 13 Mart 2016'da kuruldu. Kurum, insan hakları başta olmak üzere çeşitli toplumsal konular çerçevesinde kültür projeleri organize ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, BÜ/BK