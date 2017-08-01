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Kültür-Sanat

Fazıl Say 'Yürüyen Köşk' eserini tamamladı

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, 'Yürüyen Köşk' için bestelediği eserinin galası 10 Kasım’da yapılacak

01 Ağustos 2017 21:57

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Atatürk'ün Yalova'da bahçeden bulunan çınar ağacını kestirmek yerine, taşıttırdığı köşk için bestelediği eserin de yer aldığı  'Art Of Piano' albümünü tamamladı. Fazıl Say, albümün tanıtım gala gecesinin 10 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Congresium etkinlik merkezinde yapacağını duyurdu.

NTV'nin haberine göre, eserin tamamlanmasından mutlu olduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şöyle dedi:

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman

"Fazıl Say’ın böyle bir eser üzerinde çalıştığını öğrenince ilk olarak kendisini aradım ve Yalovalılar adına teşekkürlerimi ilettim. Dünyaca ünlü sanatçımızın Yalova’nın markası olan “Yürüyen Köşk” üzerinde eser yapması bizi oldukça mutlu etti. Kendisiyle yapmış olduğum görüşmede ‘Yürüyen Köşk’ isimli eser üzerinde çalışmalara başladığını ve bu esere çok önem verdiğini söylemişti. Yürüyen Köşk kentimizin en büyük markası onu yalnızca ülkemiz sınırları içerinde değil dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Bu beste de bunun için çok önemli bir adım. Bir de bu albümün gala gecesinin Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da yapması ayrı bir önem taşıyor.”

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