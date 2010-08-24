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Kültür-Sanat

Fazıl Say yerine Müslüm Baba

2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Fazıl Say'la açılması beklenirken, Müslüm Gürses'te karar kılındı.

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Fazıl Say'la açılması beklenirken, Müslüm Gürses'te karar kılındı. 'AKP'li zihniyet beni istemez' diyen piyanist, facebook'ta içini döktü...


Fazıl Say, 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası için hazırladığı açılış projesinin iptal olduğunu facebook'ta açıkladı. AKP'yi sık sık eleştiren ünlü piyanist Fazıl Say, 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilecek şampiyonada kendisini yerine Müslüm Gürses'in tercih edildiğini söyledi:


Dünya Basketbol Şampiyonası açılışına bir proje yapmam istenmişti. Proje piyano- orkestra -koro ve Türk enstrümanları için Türk Marşı çeşitlemeleri olacaktı. Haber geldi; 'Olmuyor' denildi. Federasyonu uyarmıştım, 'AKP'li zihniyet beni istemez' diye. Nitekim öyle oldu, Müslüm Baba'nın basketi... 'Ne mutlu AKP'liyim diyene. Benimse hiçbir sorunum yok. Bütün dünyada yılda verdiğim 120 konser ve her yıl bestelediğim 3-4 eser siparişi ile hakikaten yok. Ve şimdiden yazalım, bu zihniyet, bunlar sorulduğunda kendini savunurken hep, 'Fazıl  Say çok pahalı fiyat verdi' demiştir. Yine öyle diyecektir.

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