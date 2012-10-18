Twitter’da paylaştığı, Ömer Hayyam'dan alıntılanan bir mesaj nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 1.5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan piyanist Fazıl Say yazılı savunma yaptı. Duruşma 18 Şubat'a ertelendi.



Deniz Tüysüz'ün ntvmsnbc'deki haberine göre; dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fazıl Say, Ömer Hayyam'a ait olduğunu söylediği bazı dizeleri Twitter'da paylaşmış ve Ali Emre Bukağılı, Turan Gümüş ve Orkun Şimşek şikayetçi olmuştu.

Say, hakime savunmasını yazılı olarak sundu. Duruşmada Say'ı gönüllü olarak savunan 25 avukat hazır bulundu. Duruşma 18 Şubat'a ertelendi.



Fazıl Say'a destek



Fazıl Say’a destek için Ses Tiyatrosu’nda “Sesimiz Seninledir” sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte sahne alan Genco Erkal, Fazıl Say’ın mesajını okudu. Say, mesajında “Bu öyle bir çağ ki tarif edemiyorum. Ancak Nazi Almanyası’nı hatırlatıyor” dedi.

Bu davanın hukuk tarihine geçeceğini belirten ve "dünya bu davaya gülmektedir” ifadelerini kullanan Fazıl Say “bu haksızlık bana değil hepimizedir” dedi.

Say’ın mesajı “madem karanlık bir dönem aydınlatalım” sözleriyle bitti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde aralarında Tarık Akan, Rutkay Aziz, Bülent Kayabaş ve Selçuk Yöntem'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri adliye önünde Fazıl Say'a destek olmak için toplandı.

Adliye önünde toplanan topluluk "Fazıl Say yalnız değildir", "Özgür sanat özgür dünya", "AKP sanatçıyı rahat bırak" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.