Fazıl Say yazdı; Sarı Gelin şarkısı kimin?

Dünyaca ünlü müzisyen Fazıl Say, “Sarı Gelin” şarkısını farklı milletlerin sahiplenmesini, “Baklava bizim tatlımızdır” diyen 48 ülke olmasına benzetti. Yeni albümünde “Sarı Gelin”in de olacağı haberini veren Say “Bir gezegenin bir yöresinde, bir insanlar belli ki bir şarkı yaratmış yüzyıllar önce, nesillerden nesillere, dillerden dillere geçmiş bu şarkı, anonimdir, hangi yüzyıldan kalmadır, belli değil, yahu bir anonim türkü “su” gibidir, bırak öteki de su içmiş olsun” dedi.

“‘Sarı Gelin’ tartışmasını kesmek için birisi 'Norveç şarkısıdır' dese de kurtulsak!” diyen Say, şarkının youtube’daki paylaşımı altındaki yorumları “korkunç” olarak değerlendirdi.

Fazıl Say’ın Cumhuriyet gazetesinde “‘Sarı Gelin’ şarkısı kimin?” başlığıyla yayımlanan (2 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

“Sarı Gelin”i sanırım yeni eserimde ilk kez kullanacağım.

Şimdi, “Sarı Gelin”;

Türk şarkısı mıdır?

Ermeni şarkısı mıdır?

İran şarkısı mıdır?

Azeri şarkısı mıdır?

Hepsi “bizim şarkımız” der. Gerçek, bu dillerde özgün anonim şarkı olarak bulunmakta, sözleri farklı farklı.

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YouTube’da şarkının altındaki -çeşitli farklı videoların- yorumlardaki “korkunç” tartışmalara –hakaretlere bakıyorum.

Yahu...

Bir gezegenin bir yöresinde, bir insanlar belli ki bir şarkı yaratmış yüzyıllar önce, nesillerden nesillere, dillerden dillere geçmiş bu şarkı, anonimdir, hangi yüzyıldan kalmadır, belli değil, yahu bir anonim türkü “su” gibidir, bırak öteki de su içmiş olsun.

‘Baklava benim, diyen 48 ülke’

Ha duduk dinlemişiz ha kaval, ha viyolonsel, ha kemençe...

Müzik güzel olsun, insanlar öbürünün dilini bilmese de öbürüne müzik ile ulaşır, anlar, algılar, bırak “insan” olunsun...

Bak ne güzel şarkı.

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“Kâtibim” şarkısı 33 dilde var... Japonca bile...

En sonunda dediler ki “Kâtibim”in orijinali İskoç şarkısıdır... Millet bıktı tartışmaktan, bu denince herkes sustu.

Şimdi “Sarı Gelin” tartışmasını kesmek için birisi “Norveç şarkısıdır” dese de kurtulsak!

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“Baklava bizim tatlımızdır” diyen 48 ülke var.