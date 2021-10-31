Fazıl Say ve  Serenad Bağcan öğrencilerle sahnede

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) Ankara Koleji’nin 90. yılında piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan öğrencilerle sahne aldı.

Cumhuriyet’ten Işık Kansu’nun haberine göre, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu konuşmasında, “Her çocuğun okula gidebilmesidir. Ülkede çocuk işçi, çocuk gelin olmamasıdır. Eşitlik, özgürlük ve iradedir. Emperyalist dünyaya boyun eğmeden kalkınma projesidir. Geleceğimizi aydınlatan meşalemizin yakıtıdır.” TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Kartal Usluel de “Atatürk ilkeleri, devrimleri ve Cumhuriyetin ışığıyla Türkiye’nin geleceğine yön veren nice nesillerin yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz” dedi.