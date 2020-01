Fazıl Say, Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Piyanist ve Besteci Fazıl Say, Almanya’da Beethoven Akademisi’nin 2016 Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü’ne layık görüldü.

Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen törene katılan Fazıl Say’ı, salondaki yüzlerce davetli dakikalarca ayakta alkışladı. Uluslararası Beethoven Ödülü’nü almaktan onur duyduğunu ifade eden Say, ödülün kendisi için önemini esprili şekilde anlattı: “Yaşamım boyunca 50’den fazla ödül aldım ama hepsi kırıldı. Kedim hepsini aşağı atıyor. Bu güzel ödül içinse cam muhafazalı bir bölüm ayırdım. Beethoven ödülü sağlam kalacak.” Say, ödül töreninin ardından Aşık Veysel anısına yazdığı ‘Kara Toprak’ adlı eserini çaldı.

"Her müzisyen için büyük gurur kaynağı "

Hürriyet Bonn muhabiri Hakan Aytaş'ın haberine göre Beethoven Ödülü’nün müzik camiasının en önemlisi, her müzisyen için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Fazıl Say, “Sadece Beethoven yorumcusu veya bestecisi olduğumuz için değil, Beethoven’ın ideallerini de kapsayan bir ödüldür. Biliyorsunuz dostluk, kardeşlik, özgürlük, barış gibi idealleri olan bir besteciydi. Dolayısıyla çok mutluyum ben bu akşam burada. Çok güzel, her tür müziğin, her canın katıldığı bir müzik gecesi oldu. Tamamen dolu binlerce kişinin seyrettiği bir gece oldu” ifadesini kullandı.

Geçen yıl Suriyeli piyanist almıştı

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller’in himayesinde düzenlenen ödül töreninde çok sayıda uluslararası sanatçı, “Türkiye’de insan hakları ve özgürlük için” sahne aldı. Konserin geliri ise kriz bölgelerinde yürütülen müzik projelerine aktarılacak. 2015 yılından bu yana verilen ve 10 bin Euro tutarındaki ödüle geçen yıl Suriyeli Piyanist Aeham Ahmad layık görülmüştü. Ahmad, Yermuk mülteci kampının yıkıntıları arasında piyano çalmış ve kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

