Fazıl Say Uğur Mumcu için sahnede

Piyanist ve besteci Fazıl Say, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu anısına Ankara'da düzenlenecek konserde sahne alacak.



Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından düzenlenen konser, 11 Şubat Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Ücretsiz olan ''Fazıl Say, Uğur Mumcu Dostlarıyla Buluşuyor'' isimli konserde, gelecek hafta iki konser için başkent konuk olacak keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja da yer alacak.



(AA)

