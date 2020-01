Fazıl Say Twitter’da takım kurdu; defansta Marx, ileride Nazım Hikmet

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden ilginç bir futbol -siyaset ironisi yaptı. Radikal'de yer alan habere göre, Akil İnsanlar Heyeti'ni hicveden Say, “Benim de akil adamlarım var” diyerek, bazı ünlü-tarihi isimleri bir futbol takımı şemasıyla bir araya getirdi.

‘Nietzsche yedek başlayacak’

Kalecisi Ömer Hayyam; defans oyuncuları Marx, Darwin, Einstein ve Newton; orta sahası Beethoven, Stravinski, Mozart, Picasso ve forvetinde Nazım Hikmet ile Can Yücel’in olduğu bir ‘takım’ kuran Say, bu takımın ‘teknik direktörü’ olarak da Mustafa Kemal Atatürk ’ü işaret etti. Say Nietzsche’yi de ‘joker’ oyuncu olarak ikinci yarıda oyuna süreceğini söyledi...

Fazıl Say sırasıyla şu tweet’leri attı:

- Valla arkadaş; gerçeği söyleyelim, benim de akil adamlarım var hatta takım kurarım; kalede

Hayyam, geri dörtlüde Marks, Darwin, Einstein

- ..Newton

Orta sahada; Beethoven, Stravinski, Mozart, Picasso

İleride; Nazim, Can Yücel

Teknik Direktör Atatürk

olarak sahaya çıksak ???

- Yani simdi bu takımıma karşı, Lale Mansur hangisini tutacak? Ali Bayram nereye pas verecek? Bayram mı edecek? Değil mi? Akilspor?

- Bu arada Nietzsche’yi de "Joker" olarak ikinci yarıda oyuna sürüyorum genelde...