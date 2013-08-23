T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fazıl Say Twitter’da takım kurdu; defansta Marx, ileride Nazım Hikmet

Fazıl Say, Akil İnsanlar'ı hicvederek, bazı ünlü-tarihi isimlerden futbol takımı oluşturdu

23 Ağustos 2013 20:13

 

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden ilginç bir futbol -siyaset ironisi yaptı. Radikal'de yer alan habere göre, Akil İnsanlar Heyeti'ni hicveden Say, “Benim de akil adamlarım var” diyerek, bazı ünlü-tarihi isimleri bir futbol takımı şemasıyla bir araya getirdi.

 

‘Nietzsche yedek başlayacak’

 

Kalecisi Ömer Hayyam; defans oyuncuları Marx, Darwin, Einstein ve Newton; orta sahası Beethoven, Stravinski, Mozart, Picasso ve forvetinde Nazım Hikmet ile Can Yücel’in olduğu bir ‘takım’ kuran Say, bu takımın ‘teknik direktörü’ olarak da Mustafa Kemal Atatürk ’ü işaret etti. Say Nietzsche’yi de ‘joker’ oyuncu olarak ikinci yarıda oyuna süreceğini söyledi...

Fazıl Say sırasıyla şu tweet’leri attı:

- Valla arkadaş; gerçeği söyleyelim, benim de akil adamlarım var hatta takım kurarım; kalede

Hayyam, geri dörtlüde Marks, Darwin, Einstein

- ..Newton

Orta sahada; Beethoven, Stravinski, Mozart, Picasso

İleride; Nazim, Can Yücel

Teknik Direktör Atatürk

olarak sahaya çıksak ???

- Yani simdi bu takımıma karşı, Lale Mansur hangisini tutacak? Ali Bayram nereye pas verecek? Bayram mı edecek? Değil mi? Akilspor?

- Bu arada Nietzsche’yi de "Joker" olarak ikinci yarıda oyuna sürüyorum genelde...

ETİKETLER

fazıl sayakil insanlartwitterömer hayyamkarl marxnewtonnazım hikmetnietzsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24