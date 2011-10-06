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Fazıl Say twitter'da coştu!

Ünlü piyanist Fazıl Say önceki akşam Twitter'da coştu! Say, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu için ağır ifadelerde dolu Twit'ler yazdı.

06 Ekim 2011 03:00


T24 - Ünlü piyanist Fazıl Say önceki akşam Twitter'da coştu! Say, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu için ağır ifadelerde dolu Twit'ler yazdı. 

'Orhan Gencebay 3. sınıf müzisyen... Müslüm Gürses bir müzisyenin kılcal damarı olamaz.. Sezen Aksu bir kompozisyon bölümü öğrencisinin ilk bilgisine sahip' Ünlü piyanist Fazıl Say önceki akşam Twitter'da coştu! Say, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu için ağır ifadelerde dolu Twit'ler yazdı.

Arabesk müzik için "Arabesk faşizimdir" diyen ünlü piyanist, şu ifadeleri kullandı: "Orhan Gencebay 3. sınıf müzisyendir. Haa kibar adamdır. Ama kibar adam olmak meslek değil! Müslüm Gürses ise bir müzisyenin kılcal damarı olamaz. Sezen Aksu bir kompozisyon bölümü öğrencisinin altı haftalık ilk bilgisine sahip değildir..."



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