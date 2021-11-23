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Ekonomi

Fazıl Say: Türkiye ekonomisinin bu en karanlık gününde, Twitter'da “retweet edeceğimiz tweet yok, olan tweetleri retweetlersek mahkemelik oluruz bu hukuk sisteminde!

“Endişe! Kızgınlık! Haksızlık!!!”

23 Kasım 2021 16:19

Piyanist Fazıl Say, döviz kurundaki artışın ardından yaptığı paylaşımda, "Twitter'da retweet edeceğimiz tweet yok, olan tweetleri retweetlersek mahkemelik oluruz bu hukuk sisteminde!" düşüncesini dile getirdi. 

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ekonomisinin bu en karanlık gününde, twitter’a bakıyorum, ekonomistleri okuyorum, Twitter'da 'retweet edeceğimiz  tweet yok' şu an, ceza yeriz mahkemelik oluruz şu olan tweetleri rt lersek bu hukuk sisteminde!!! Durum bu! Dolar13 - Euro15 Endişe! Kızgınlık! Haksızlık!!!" ifadesini kullandı. 

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