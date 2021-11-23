Fazıl Say: Türkiye ekonomisinin bu en karanlık gününde, Twitter'da “retweet edeceğimiz tweet yok, olan tweetleri retweetlersek mahkemelik oluruz bu hukuk sisteminde!

Piyanist Fazıl Say, döviz kurundaki artışın ardından yaptığı paylaşımda, "Twitter'da retweet edeceğimiz tweet yok, olan tweetleri retweetlersek mahkemelik oluruz bu hukuk sisteminde!" düşüncesini dile getirdi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ekonomisinin bu en karanlık gününde, twitter’a bakıyorum, ekonomistleri okuyorum, Twitter'da 'retweet edeceğimiz tweet yok' şu an, ceza yeriz mahkemelik oluruz şu olan tweetleri rt lersek bu hukuk sisteminde!!! Durum bu! Dolar13 - Euro15 Endişe! Kızgınlık! Haksızlık!!!" ifadesini kullandı.

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