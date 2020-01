Fazıl Say: Türk diplomatları konserime gelmesin

Geçen ocak ayında, Katar’da çalınacak olan “İstanbul Senfonisi” konserinin Türk elçiliğinin kulisi ile bir hafta kala programdan çıkarıldığını öğrendiğini söyleyen Fazıl Say, "Buradan naçizane Türk diplomatlarına bir notum var. Bunları affınıza sığınarak yazıyorum. Üzülerek diyorum, bu adamlar gelmesinler benim konserlerime" dedi. "Ben tedirginim bu konuda. İsteksizim. İçime sinmiyor" diyen Say, "Bu son turnemde Pekin’de büyükelçiyi kulis odasına almadım. New York’ta da konsolosluk çalışanlarını reddettim. Bugünkü Türkiye’nin diplomatları sadece konsere gelsinler, orada gözüksünler istemiyorum. Ben 'sanattan, sanatçıdan yana olsunlar, hür bir dünya için, ifade özgürlüğü için diplomat olsunlar' istiyorum" ifadesini kullandı.

Fazıl Say'ın Cumhuriyet'te "Türk elçiyi kulise almadı" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2015) yazısı şöyle:

Geçen ocak ayında, “İstanbul Senfonisi” Katar’da çalınacaktı, konsere bir hafta kala programdan çıkarılmıştı, Türk elçiliğinin kulisi ile programdan çıkarılmış olduğunu öğrendik.

(Konserde ben zaten çalmıyordum. “İstanbul Senfonisi” eserimi, Katar’da Batılıların kurduğu, Katar devletinin finanse ettiği orkestra çalacaktı.)

Bizim elçilikler demek bu derece çaptan düşmüş, böyle şeylerle uğraşır hale gelmiş. “Say” ismini Katar’a sokmamayı “marifet” sanar olmuş. Yazık. Yazık bu küçüklüğe. Bunu yapabilecekleri Türkiye dışındaki tek ülke zaten Katar’dı.

Konuyu dosyaladık. Bir daha benzeri tür bir şey duyduğumuz takdirde yapacaklarımız var.

Tabii “cehalete teslim olmuşluğa” yapabileceğimiz bir şey çok da yok.

***

Geçen hafta yazmıştım;

Hiçbir diplomatı görmek dahi istemiyorum, demiştim.

Böyle ve benzeri birçok olay başımıza geliyor çünkü.

Uygar olmak satın alınabilecek bir şey değil.

Anlatmaya uğraştıysak da...

Geçen hafta kendi Facebook sayfamda yazdım; “göstermelik diplomasileri sevmiyorum”.

Şimdi;

Buradan naçizane Türk diplomatlarına bir notum var. Bunları affınıza sığınarak yazıyorum. Üzülerek diyorum, bu adamlar gelmesinler benim konserlerime. Ben tedirginim bu konuda. İsteksizim. İçime sinmiyor. Kendime göre anlık hareket etmekHaber görseli zorunda kalıyorum. Bu son turnemde Pekin’de büyükelçiyi kulis odasına almadım. New York’ta da konsolosluk çalışanlarını reddettim.

ÇÜNKÜ; bugünkü Türkiye’nin diplomatları sadece konsere gelsinler, orada gözüksünler istemiyorum. Ben “sanattan, sanatçıdan yana olsunlar, hür bir dünya için, ifade özgürlüğü için diplomat olsunlar” istiyorum. Demokratik ve çağdaş Türkiye’yi temsil etsinler, bizlerin dışlanmasına ve nice ötekileşmeye tepki versinler istiyorum... Sadece iki sorum var onlara: Diplomatsın, 1- Neyi temsil ediyorsun? 2- Niye temsil ediyorsun? Yani, ya uygar bir Türkiye’den yanasındır. Ve gerekirse hükümete karşı olman gerekirse de olursun ve haksızlık yapılan insanlardan, baskıya uğrayan sanatçılardan, haksız yere cezalandırılan vatandaşlarından yana olursun. (Bu onurlu duruştan hiçbir şey kaybetmezsin.) Ya da bu vahim baskıcı anlayışı temsil edersin... Ama o zaman, uygar dünyada çok da “hak” aramamalısın... Yap seçimini... Açıklaması olmayan diplomat benim konserime gelmesin... İkisi birden olmuyor çünkü, kimse saf değil. Fotoğraf 2 gün önce dünyanın en önemli konser salonu Carnegie Hall’de çekildi. Sizce ABD Büyükelçimiz, New York Konsolosumuz niye bu 3000 kişi arasında yoktu?