Fazıl Say trafik kazası geçirdi

Koray Yılmaz Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, kaza saat 13.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gerede Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Fazıl Say'ın şoförünün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Otomobil hasar görürken, Fazıl Say ve şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Hasar gören araç çekici ile Ankara'ya götürülürken, Fazıl Say ve şoförü başka bir araçla yola devam etti. Telefonla ulaşılan Fazıl Say, "Şu anda durumum iyi. Çok önemli bir şeyim yok. Maddi hasarlı bir kaza yaptık" dedi.