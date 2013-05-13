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Yaşam

Fazıl Say trafik kazası geçirdi

Fazıl Say, Bolu’nun Gerede İlçesi’nde kaza geçirdi. Araç hasar görürken, Say kazayı yara almadan atlattı

13 Mayıs 2013 19:46

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Bolu'nun Gerede İlçesi'nde trafik kazası geçirdi. Say, kazadan yara almadan kurtuldu.

Fazıl Say, Bolu'nun Gerede İlçesi'nde kaza geçirdi. Araç hasar görürken, Fazıl Say, kazada yaralanmadan kurtuldu.

Koray Yılmaz Demir'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, kaza saat 13.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gerede Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Fazıl Say'ın şoförünün kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Otomobil hasar görürken, Fazıl Say ve şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Hasar gören araç çekici ile Ankara'ya götürülürken, Fazıl Say ve şoförü başka bir araçla yola devam etti. Telefonla ulaşılan Fazıl Say, "Şu anda durumum iyi. Çok önemli bir şeyim yok. Maddi hasarlı bir kaza yaptık" dedi.

 

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