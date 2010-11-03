Fazıl Say: Şimdi olsa 'yavşak' demezdim

T24

NTV'de Gece Gündüz programına katılan Fazıl Say geçtiğimiz aylardaki "Arabesk yavşaklığından utanıyorum" sözleri ile ilgili şöyle konuştu:''Ben elimden geldiğince açıklamaya çalıştım, hiçbir sözümü geri almadan tabii. Ve maalesef bir talihsiz bir cümle. Sinir gerginliği ile yazdığım bir talihsiz cümleye takılıp gidiyordu çok magazinleşiyordu. Oysa ben bir kültür tartışması oldun istemiştim ama konu zıvanadan çıktı maalesef. Ben de önleyemedim zıvanadan çıkmasını.Bazı insanlar radikaldir, radikal olmakta zorundadır. Benim yaşadığım hayat bir kere radikal bir hayat. 110-120 konser, 270 gün yurtdışında provalar filan... Müzik üzerine 2010 yılında belki de çağın ötesindeyiz, belki de sanatçılar olarak önden gidiyoruz. Ben niye böyle düşündüğümü anlatmaya çalıştım ama tabii bazı kendi kurduğum gergin cümlelere yenik düştük bu tartışmada.''Say, ''Tekrar o tartışmanın açılmasını istesen bugün ve yine o düşüncelerini yazsan o cümleyi kullanır mıydın?'' sorusuna ise şu cevabı verdi: ''Hayır tabii ki. O kelimeye takıldık kaldık.''