Fazıl Say Salzburg'ta konser verecek

T24 - Avrupa'nın en önemli ve saygın müzik etkinliği olan Salzburg Müzik Festivali'nin açılışını pazar günü, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say yapacak.



Say, BİFO ile Borusan Oto İstinye'nin salonundaki prova arasında yaptığı açıklamada, bu yıl 90. yılını kutlayan Salzburg Müzik Festivali'nin dünyadaki klasik müzik festivallerinin en büyüğü, en ünlüsü, en masraflısı, en saygını ve en köklüsü olduğunu belirtti.



Besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğduğu Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen festivalde daha önce birçok kez solo eserler ve oda orkestrası ile sahne aldığını söyleyen Say, ancak ilk kez festivale Türk orkestrasının davet edildiğini vurguladı. Say, “Bir Türk orkestrasının davet edilmesi, bir kurumun şampiyonlar ligi düzeyinde böyle bir etkinliğe çıkması Türk kültürü ve sanatı açısından çok önemli. Borusan Filarmoni Orkestrası'nı bu bakımdan kutlarım” dedi.





Nirvana yanıyor Salzburg'da



Konserde Mozart ve Türkiye'de çoksesli müziğin önde gelen temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin'in eserlerinin yanı sıra piyano ve orkestra için bestelediği “Nirvana Yanıyor” adlı eserinin ilk kez seslendirileceğini belirten Say, birbirine bağlı “Nirvana” ve “Yangın” adlı iki bölümden oluşan yeni eseriyle ilgili bilgi verdi.



“Nirvana Yanıyor” ile ilgili olarak, “Nirvana, içimiz, içimizdeki cennet, kendi iç dünyamız, mutluluk... O cenneti kendi ellerimizle yakmamız ve tekrar cennete çevirmemiz. Yanan ve cennet olabilen iç ruhumuz üzerine bir parça” diyen Say, eseri evde çalarken kızı, kedi ve köpeklerinin “Nirvana” bölümünü sessizce gelip dinlediklerini, “Yangın” bölümünde ise kaçtıklarını belirtti ve “bu şekilde eserin iyi yolda olduğunu anladığını” söyledi.



Festivalin Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirten Fazıl Say, bu tür konserlerin önyargıları kırmakta da büyük önem taşıdığını, ancak “Türklerin bu konserlerin önemini geç anlayacağını” da ifade etti.



Borusan Filarmoni Orkestrası'nın Şefi Sascha Goetzel de dünyanın en büyük orkestraları ile dünyanın en önemli müzik festivallerinden birinde ilk kez sahne alacaklarından duyduğu heyecanı gizlemeyerek, “Türk kültürünü bir orkestrada topladık. Hepberaber Salzburg'a gidiyoruz. Gitmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.



Viyana doğumlu orkestra şefi, bir Türk orkestrası ile Avusturya'da konser vermenin çok özel bir duygu olduğunu da belirtti.





Salzburg'da ilk Türk orkestrası



Avusturya'nın doğu kültüründen çok etkilendiğini, etkinin 15. yüzyılda başlayıp, her yönden 20. yüzyılda da sürdüğünü söyleyen Sascha Goetzel, “Bu, kültür ve müzik temelinde köprü inşa etmek gibi... Ruhumun bir bölümü kesinlikle dünyanın bu tarafında, Türkiye'de de köklere sahip” diye konuştu.



Goetzel, konser programında Ulvi Cemal Erkin'in “Köçekçe” adlı eserinin yer almasıyla ilgili olarak daErkin'in çok büyük ve önemli bir besteci, “Köçekçe”nin hayranlık uyandırıcı bir eser olduğunu ve Salzburg'a “Türk selamını, Türk ruhunu götürmek istediklerini” belirtti.



Sacha Goetzel, konserin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda Avrupalıların görüşlerine etkisi konusunda da “Konserin çok ortak yönümüz olduğunu görmelerine yardımcı olacağından eminim. Görüşlerinin değişip değişmeyeceğini bilmiyorum ancak biz müzisyenler olarak ruhumuzla, çok yakın olduğumuzu gösterebiliriz. Politika başka birşey” dedi.



"2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un en başarılı orkestrası" görülmesi dolayısıyla Salzburg'a davet edilen ilk Türk orkestrası olan BİFO, Goetzel yönetiminde 25 Temmuz'daki açılış programında Erkin'in "Köçekçe" adlı eserinin yanı sıra yeni CD'lerinde bulunan Alman besteci Paul Hindemith ve İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin yapıtlarını seslendirecek, Fazıl Say da Mozart'ın 12. Piyano Konçertosu'nu yorumlayacak ve bu konser için bestelediği “Nirvana Yanıyor” adlı eserini ilk kez dünyaya duyuracak.