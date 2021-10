Fazıl Say: Sabahtan beri Koronavirüs tablosuna bakıyorum, kafamda çok fazla soru işareti oluşuyor düşündükçe

Piyanist Fazıl Say, Sağlık Bakanlığı'nın dünkü Koronavirüs tablosunu paylaşarak, "Sabahtan beri Koronavirüs tablosuna bakıyorum, kafamda çok fazla soru işareti oluşuyor düşündükçe" düşüncesini dile getirdi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu pazar gününü evde dinlenmeye ayırdım. Sabahtan beri şu tabloya bakıyorum. Kafamda çok fazla soru işareti oluşuyor düşündükçe. Şu rakamlar ( gerçekliği bile göreceli olan) ve çağrıştırdıkları, tek kafası karışan ben değilimdir. Fikir yazmıyorum. Algı da yapmıyorum… Dünyada şu an uygulanan her şey yaklaşık böyle… Yarın okullar açılıyor. İyi olsun herşey … Diye sadece ümit edebiliyorum, şu gerçeklikse bana kalan tek pozitif hissim “ümit”. ifadesini kullandı.