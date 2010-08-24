Fazıl Say: Ne mutlu AKP'liyim diyene

T24- Fazıl Say, Odatv'ye 2007 yılının Aralık'ında AKP'ye karşı uyarıda bulunmasından sonra bütün projelerinin reddedildiğini son olarak da Dünya Basketbol Şampiyonası açılışında kendi yerine Müslüm Gürses'in yer alacak olmasını yazdı.



Say açıklamasında durumu "Ne mutlu AKP'liyim diyene" ülkesidir diyerek eleştirdi.



Fazıl Say'ın odatv'ye yaptığı açıklama şöyle:

Dünya Basketbol Şampiyonası açılışına bir proje yapmam istenmişti. Proje Piyano- Orkestra-Koro ve Türk enstrümanları için "Türk Marşı çeşitlemeleri" olacaktı. Bütün dünyanın bildiği, Mozart'ın Türk Marşı ve Nihavend Longa arasında bir atışma gibi, caz-klasik ve Türk müziğinin oynaşması ile... Federasyon dilekçeyi verdi, görüşmeleri yaptılar, çok uğraştılar. Haber geldi, "olmuyor" denildi. Önce Sezen Aksu (Haris Aleksieu ile) açılışı yapacak denildi, şimdi de Müslüm Gürses deniyor! Federasyon uğraşmıştı projenin olması için. Onları uyarmıştım, "AKP'li zihniyet beni istemez" diye. Nitekim öyle oldu. Müslüm Baba'nın basketi...



2007 Aralık'ında ilk kez AKP'ye karşı uyarıda bulunmuştum.

1-2008'de Nazım Oratoryosu Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışını yapacaktı. İptal oldu.

2-2010'da İstanbul Senfonisi İstanbul 2010 Kültür Başkenti olması kapsamında adandığı kent İstanbul'da çalınacaktı. Reddedildi. Bunun yanında başvurumdaki diğer tüm konserler de reddedildi.

3-Nazım Oratoryosu ile ilgili Türkiye'deki tüm turne isteklerim reddedildi.

4-Basketbol Federasyonu benim projemi istedi. Reddedildi. Yerine Sezen Aksu (ve Müslüm Baba) geldi.

Bütün bunlar 2 yıl içinde...

"Ne mutlu AKP'liyim diyene" ülkesidir. Benimse hiçbir sorunum yok, bütün dünyada yılda verdiğim 120 konser ve her yıl bestelediğim 3-4 eser siparişi ile. Hakikaten yok... Bize yazık... Aydınlık gelecekleri göremiyor ve göremeyecek olmamıza yazık... Göz göre göre haksızlık yapılmasına yazık.