Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro’da, piyanist ve besteci Fazıl Say ile ilgili övgü dolu bir yazı yayımlandı.



Milliyet’in haberine göre; yazar Nicolas D’Estienne D’Orves, 10 Mart tarihli “Fazıl Say, Müthiş Türk” başlıklı yazısında, “Say’ın her konseri insanoğlunun piyano ile neler yapabileceğinin görülmesi için eşsiz bir tecrübe” dedi. D’Orves ayrıca, sanatçının Fransa’da Naive etiketiyle yayımlanan “1001 Nights in Harem” adlı albümünün ve Paris’te 11 Mart günü verdiği konserin duyurusunu yaptı.



Makalesinde, Fazıl Say’ın ajandasının 2012 yılına dek dolu olduğunu belirten D’Orves, Say’ı İstanbul’daki evinde “yakaladıkları” için şanslı olduklarını ifade etti.



Fazıl Say’ın, Türkiye’nin AB’ye girmesi fikrinin ateşli savunucularından olduğunun belirtildiği yazıda, piyanistin “Ancak AB’ye girmek için bir 20 yıl daha beklememiz gerekecek” sözlerine yer verildi.