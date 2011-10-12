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Fazıl Say: Mahsun'u örnek alın arabeski yok edin

Bir süredir arabeskçileri eleştiren Fazıl Say, müziği bırakıp sinemayı tercih eden Mahsun Kırmızıgül'e övgüler yağdırdı.

12 Ekim 2011 03:00


T24 - Bir süredir arabeskçileri eleştiren Fazıl Say, müziği bırakıp sinemayı tercih eden Mahsun Kırmızıgül'e övgüler yağdırdı.

'Mahsun'u örnek alın arabeski yok edin'

Arabesk şarkıcıları sık sık eleştiren Fazıl Say, bu kez Twitter’dan Mahsun Kırmızıgül’ü övdü ve arabeskçilere müziği bırakıp sinemaya geçen Kırmızıgül’ü örnek gösterdi.


Habertürk'te yer alan habere göre, Kırmızıgül’ü devrimci olarak tanımlayan Say, Twitter’dan “Mahsun Kırmızıgül kendi devrimini yapmıştır. Arabeskten kurtulmuş ve bir boyuta varmıştır. Onu örnek alın, arabeski yok edin ve devrim yapın” diye yazdı.


Albüm yapmayı ve konserler vermeyi bırakan Mahsun Kırmızıgül, senaryosuna ve yönetmenliğine imza attığı filmlerle, gişe rekorları kırmış, sinema sektöründe adından söz ettirmeyi başarmıştı.


Arabesk müzik yapan şarkıcılarla ilgili eleştirilerini her fırsatta dile getiren Say, geçtiğimiz hafta da Orhan Gencebay’ı hedef almıştı. Gencebay için “3. sınıf müzisyendir” diyen Say, Müslüm Gürses’i “O, bir müzisyenin bir kılcal damarı bile olamaz” diyerek eleştirmiş, Sezen Aksu için de “Bir kompozisyon bölümü öğrencisinin ilk bilgisine bile sahip değildir” şeklinde yorumlar yapmıştı.



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