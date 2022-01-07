Fazıl Say: Kulüp dizisini umarım herkes seyreder, alacağımız hayli çok mesajı var

Piyanist Fazıl Say, Netflix'te yayımlanan ve merkezinde İstanbul Galata'da yaşayan Sefarad Yahudilerinin bulunduğu Kulüp dizisine ilişkin olarak, "Umarım herkes seyreder, alacağımız hayli çok mesajı var" değerlendirmesini yaptı.

Say Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok etkileyici. Bugün Netflix dizisi Kulüp’ün yeni bölümlerini bir gecede bitirdik. Teşekkür etmek gerekir tüm emeği geçenlere, çok anlamlı -ve de zor- bir konuyu çok güzel işlemişler. Oyunculuklar güçlü. Tüm dokusu ile unutulmaz bir dizi. Umarım herkes seyreder. Alacağımız hayli çok mesajı var. Devamı da gelse" ifadesini kullandı.