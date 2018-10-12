Fazıl Say, Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nu eleştirdi: Liste ciddiye alınamaz

Fazıl Say, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na karşı tepki gösterdi. Kurulu 1geçerli değildir ve ciddiye alınamaz" diye değerlendiren Say, sosyal medyadan “Böyle bir kurulun olması bile doğru değil” dedi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan 9 ayrı politika kurulundan biri olan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na besteci ve piyanist Fazıl Say’dan itiraz geldi. Say, kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada kurulu, “Geçerli değildir ve ciddiye alınamaz” ifadesiyle değerlendirdi.

Geçen salı günü Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bir açıklama ile 9 ayrı politika kurulu oluşturulduğu kamuoyuna duyurulmuş ve Kültür Sanat Politikaları Kurulu’na da şu isimlerin getirildiği açıklanmıştı: Alev Alatlı, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. İskender Pala, hattat Mehmed Özçay, tarihçi, yazar Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, yazar Rasim Özdenören, Cemil Meriç’in kızı sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç. Fazıl Say tüm bu isimleri sıraladığı ve ‘Umarım yazdıklarım bir yere ulaşır’ ibaresini de eklediği bir görseli paylaştığı Instagram hesabında şu açıklamaya da yer verdi:

“Üzülüyorum. Umarım bu kurul, bu seçim yeniden düşünülür. Bu çünkü kabul edilebilir değildir… Maalesef ‘Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’ adı altındaki bu liste tüm etik standartlarda benim için; geçerli değildir ve ciddiye alınamaz. Bunu samimi olarak ve hiçbir beklentim olmadan Türk halkının iyiliği için söylüyorum.”

Fazıl Say ’ın açıklaması şu sözlerle devam ediyor:

“Ben ‘Türk kültür sanatı dünya yarışında varolsun’ istiyorum, bu kuruldaki kimsenin de kalbini kırmak istemem, mesele sanırım onlarda değil onları seçenlerde… Ne ben böyle bir kurulda zaten yer almak istemezdim (ne kurulu? Bırakın yapalım sanatımızı), böyle bir kurul olmasını bile doğru bulmuyorum… Böyle bir seçimin Türk halkının gelecekteki kültür sanat anlayışına iyi yansımayacağını düşünüyorum. Naçizane fikrim budur. Rahatsızlık verdiysem kusuruma bakmayın.