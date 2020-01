Fazıl Say: İskoç Piyano Yarışması'nda birinci olan Can, tanıştığımızda 15 yaşındaydı; burs ayarlamıştık ama...

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Uluslararası İskoçya Piyano Yarışması'nda birinci olan 1997 doğumlu Can Çakmur'un, geçmişte kendisine "Hocam bana burs ayarladınız ama ben başka bir yerden de burs buldum, isterseniz iki bursum olmasın, bana ayırdığınız bütçe ile bir başka genç yeteneği okutun" dediğini aktardı.

Çakmur'un medyaya yansıyamayan başarı hikâyesini sosyal medya hesabında aktaran Say, şunları kaydetti:

Bugün size çok güzel bir haber vereceğim, fotoğrafta gördüğünüz genç piyanist Can Çakmur, İskoçya Unesco Uluslararası piyano yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Bu çok önemli bir başarı, hem ülkemiz için , hem de 19 yaşındaki Can'ın kariyerine müthiş bir katkısı olacaktır, artık yoğun bir konser hayatı başlayacaktır. Müthiş...

Zorlu, yıpratıcı, çok emek gerektiren, özgün olma riskini hep almamız gereken, asla ödün verilmemesi gereken bir meslekteyiz, Can bunu en iyi şekilde yapacak. Hiç kuşkum yok.

Bakın;

Can'ın nasıl dürüst bir genç ve iyi bir sanatçı olduğunu size anlatmak isterim.

İlki;

4 yıl kadar önce 15 yaşındaydı henüz, bir gazeteye verdiği röportajda şunu demişti; "Fazıl Say'a yapılan her kötülük aslında hepimize yapılmaktadır". Ve o geceki konserinde "Kara Toprak" çalmıştı, ilk tanıştığımızda bana Sonatımın notasını sormuştu.

İkincisi;

Hatırlarsanız 3-4 yıl kadar önce sosyal medyada bir kampanya başlatmıştım, genç sanatçılarımızın yurtdışında destek görmesi için. Eğitimlerine yaşamlarına sponsörlük olunması için. Bu kapsamda 15 kadar genç yeteneği yurtdışında okuttuk. Yüzlerce kişi cüzzi de olsa katkıda bulundu, bazı insanlar önemli katkılarda bulunmuştu. Sonuçta başardık. Sosyal medya bazen çok faydalı da olabiliyor.

Can da listemin başındaydı, bana dedi ki; "Fazıl hocam bana burs ayarladınız ama ben başka bir yerden de burs buldum, isterseniz iki bursum olmasın, bana ayırdığınız bütçe ile bir başka genç yeteneği okutun". İşte bu kadar dürüst ve güzel bir çocuktur Can. "Can'dır"

Şu an Çin'deyim, internete ulaşmam kolay olmuyor. Haberi bir tek internet portali "sanattan yansımalar"da gördüm, Şefik Kahramankaptan şöyle bir yorum yapmış gönderinin üstüne; "Basketbolda yenilsek bile piyanoda birinciyiz".

Hoşuma gitti. Geçen haftalarda, Iraz'ın Viyana Orkestrası ile CD' kayıdından ve 13 yaşındaki İzmirli Kaan'ın kendi kategorisinde dünya birincisi olmasından da bahsetmiştim. Hakikaten de piyanoda baya ümit veren müthiş bir nesil geliyor, sıkı durun.