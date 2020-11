Fazıl Say’ın babası Ahmet Say yoğun bakımda: Yaşamak bu bedene sarılsın ya da neyi doğru buluyorsa yapsın

Piyanist Fazıl Say, babası müzik yazarı Ahmet Say'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan Fazıl Say, "Ankara’da bir yoğun bakım odasında, artık çok hassaslaşan bir çizgide, babamın yaşam mücadelesi devam etmekte. Bedeni yorgun ve çok yerinden yaralı. Tedavilerin kimisi iyi cevaplar veriyorsa da, bir kaç mertebe gerektiren zor ve uzun bir iyileşme sürecinin başarılması için sabırla ve sükunetle bekliyoruz, tamamen umutsuz filan değiliz." ifadesini kullandı.

Say mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Nefes seslerinin şu ana dek hayatımda hiç duymadığım haliyle çok ürkütücü fokurdamaları arasında, babamın çok ama çok alçakgönüllü, çocuksu ve güzel cümleleri oluyordu dün. Yaşamaya sarılınır, - ya da varılmış erdem yorgunluğunda- 'yaşamak bu bedene sarılsın ya da neyi doğru buluyorsa yapsın' diye yargı doğaya bırakılır her şey mümkün, ama çok daha derin öğrendiğim şey şu ki; bir 'iyi', 'milyon kötüye bedel' bu evrende, Ahmet Say da 'iyi'dir kardeşlerim. Yarın ola hayrola Tüm sağlık ekibimize şükranla..."

Ahmet Say kimdir?

1935 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Say, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı. Konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı olan Ahmet Say, Kamil’in Atı adlı öykü ile 1970 yılında TRT Ödülleri Öykü Yarışması’nı, 1974 yılında Yeni Adımlar Dergisi’nin açtığı Sabahattin Ali Hikâye Yarışması Birincilik ödülü, Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü, 28. Ankara Uluslararası Film Festivali "Sanat Çınarı Ödülü"nü kazandı.

"Kocakurt" adlı romanı ile 1975 Milliyet Yayınları Roman Yarışması’nda basılmaya değer ürünler arasında yer aldı. Piyanist Fazıl Say'ın babası olan Ahmet Say, Evrensel gazetesinde "Yörüngemiz" köşesinde yazılar kaleme almakta.