Fazıl Say: HDP barajı geçmelidir

Fazıl Say kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı notla hem oy vereceği partiyi hem HDP'ye bakışını açıkladı. Say 'HDP barajı geçmelidir, 18 milyon Kürt vatandaşımızı kim temsil edecek?' dedi.

Fazıl Say kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı notla hem oy vereceği partiyi hem HDP’ye bakışını anlattı. Fazıl Sayın’ın paylaştığı o not:

HDP konusu

"Müzisyen siyasete karışmasın" diyorsunuz da dostlarım, o zaman diğer tüm mesleklerdeki herkesin de siyasete karışmaması gerekmiyor mu? Sosyal medyada önümüze o kadar çok şey düşüyor ki, insan fikrini savunmak istiyor. Dostlar; Okuyacağınız yazı bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir, ama tartışmayı -çok rica ediyorum- uygar ve akıl çerçevesinde yapalım. 21. yüzyıldayız. Hepimizin dertleri belli...)

HDP ile ilgili fikirlerim şudur;

Ben, oyumu CHP'ye verecek biri olarak;

"HDP teröristtir" diyen arkadaşım;

Beni bir saniye dinle.

Tamam, haklı da olabilirsin, geçmişini karıştırırsın bu adamların, fotoğraf da çıkarırsın video da, haklısın.. Tamam.

Ama arkadaş Kürtleri kim savunacak?

18 milyon Kürt vatandaşımızı kim temsil edecek?

Bunu söyle?

Yani dilimde tüy bitti 9 yıldır CHP'yi eleştiriyorum, yemediğim tokat kalmadı; inandırıcı bir "Kürtleri de kucaklama siyaseti" güdemedikleri için. CHP'nin güneydoğudaki oy oranı %4dür!!!

Bu durumda kim temsil edecek Kürtleri? Bir düşün yahu? Ak Parti mi etsin? O yalana mı girilsin?

"HDP barajı geçemesin"...

Ee Sonra??

AKP 360 sandalye ile tek başına iktidar mı olsun? Her istediğini mi yapsın, 5 ay sonra hepimiz Can Dündar'ın bugünkü konumuna mı düşelim?

Bu mu daha iyi?

Lütfen matematik ile de düşün...

Ayrıca, Güneydoğulu olup da bu olayların bu gelişmelerin, bu yakın tarihin içine karışmamak, içinde yer almamak mümkün müydü? Her açıdan düşün.

Bir de şunu düşün; diğerlerini deştin mi hiç HDP''lileri deştiğin kadar? bak bakalım altından ne çıkacak? Belki hepsi hoşuna gitmeyebilir...

Suçsuz bir Kürt insanını da anlamak zorundayız.

MHP'liyi de.. CHP'liyi de... Dinciyi de anlamak zorundayız..

Demokrasi bu.. AKP bunu yapmadığı için değil midir eleştirilerimiz?

"HDP kendi çıkarları yerine getirilirse AKP ile koalisyon yapar" diyorsun.. Doğru diyorsun da, Realite bu. Gidişat bu... Kabul edilmesi gereken gerçek biraz bu... Kürtlerin istekleri var bu gerçek... Senin de var ...onun da var... Oturup halledilecek, bunun içinde mecliste olunması gerek...

Bu iş dostça ve mutlu hallolsun tek derdimiz o..

HDP barajı geçmelidir diyorum.

Ve hile yapılmazsa geçecektir de..

Hatta keşke CHP samimi bir el uzatsa Demirtaş'a.. Biraz "cesarete dokunmak", "gittikçe cesurlaşan" Kılıçdaroğlu'nu da iyi etkiler.

Seçim sonucu ne olursa olsun ümitlerimizi kaybetmeyelim.

İnsanız, bu gezegendeyiz, çok şükür yaşıyoruz...