Fazıl Say: Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır

Fenerbahçe'nin oynadığı Trabzonspor ve Göztepe maçlarında verdiği tepkilerle dikkat çeken dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, resmi hesabından yeni bir açıklama yaptı. Say "Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır" dedi.

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Göztepe maçlarındaki tepkileriyle dikkat çeken Fazıl Say, Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından tepki göstermişti. Oyunculara ve teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösteren Say, "Adamın yüz ifadesi, en ufak üzüntüsü yok. İstifa! Hüsranla bitti. Koca bir sezon daha, yazık. Adam kendi kalesine gol atıyor. Neresiyle attı, kendi bile anlamamıştır" ifadelerini kullandı.