Fazıl Say: Fenerbahçe Atatürkçü bir kulüptür, herhangi bir kişinin geçmişi filan soru işareti olmamalı; Ali Koç'un ilk ve tek hatasıydı bu konu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe futbol ve basketbol takımı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 38'inci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Bu maçın ardından paylaşımda bulunan Say, "Futbolla ilgili düşüncem ise öncelikle Fenerbahçe Atatürkçü bir kulüptür. Fenerbahçe Atatürkçüdür nokta! Herhangi bir soru işareti bile olmamalı bu konuda. Herhangi bir kişinin geçmişi filan soru işareti olmamalı. Ali Koç’un özünde; ilk ve tek hatasıydı bu konu" dedi.

Ligde 1'inciliğin mucize, 2'nciliğin ise şansa kaldığını ifade eden Fazıl Say, "Baskette ve futbolda 'tam kapanma' kabusu oldu bize. İyi olurdu zevkli ve umut dolu müsabakalar seyretseydik. İkisinde de 'kalibre ve vizyon eksikliği' ve 'kendi kendine yenilmece.' 'Sıkıntı yönetimdedir' demek basitlik olur" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe Atatürkçü bir kulüptür"

Fazıl Say, futbol takımı hakkında ise şunları kaydetti:

"Futbolla ilgili düşüncem ise öncelikle Fenerbahçe Atatürkçü bir kulüptür. Fenerbahçe Atatürkçüdür nokta! Herhangi bir soru işareti bile olmamalı bu konuda. Herhangi bir kişinin geçmişi filan soru işareti olmamalı. Ali Koç’un özünde; ilk ve tek hatasıydı bu konu."