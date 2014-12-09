Fazıl Say eserleri çıkarıldı, yerine alınacak Muammer Sun ise veto etti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2014 - 2015 programından çıkarılan besteci ve piyanist Fazıl Say'ın eserlerinin yerine alınan besteci Muammer Sun eserlerinin çalınmasını istemedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2014 - 2015 programından Fazıl Say’ın “İstanbul Senfonisi” “Su” başlıklı konçertosu ve “Yunus’un Sırtındaki Çocuk – Hermiyas” adlı üç eseri çıkarılmıştı.

Say, konuya ilişkin Facebook hesabından bir mesaj paylaşarak, Sun'un eserlerinin yerine programa kendi eserlerinin konulmasını kabul etmediğini dile getirdi ve besteciye teşekkür etti.

‘İnsan olmayı da öğretti’

Say mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Buradan çok değerli bestecimiz Muammer Sun'a saygı ve teşekkürlerimi yolluyorum. Asil insan. Dürüst ve mert. Ankara'da kaldırılan eserim yerine onun eseri konulmuştu ‘Çalınmasın’ demiş. Haksızlığa sansüre alet etmemiş sanatını da kendisini de. Yıllarca müzik öğretmişti simdi de İnsan olmayı öğretti onlara. Sağ olsun. Bravo hocam.”