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Kültür-Sanat

Fazıl Say, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu

Konseri sırasında ezan okunması nedeniyle parçalarına ara veren Fazıl Say seyirciden büyük alkış aldı

25 Temmuz 2017 02:22

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı Fazıl Say,  ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

Temmuz ayındaki Seoul turnesine özel bir repertuarla hazırlanan Fazıl Say, aynı programı Açıkhava dinleyicileriyle buluşturdu.

Chopin, Beethoven, Satie gibi büyük ustaların eserlerini kapsayan repertuvarda Art of Piano adı altında kendi eserlerinden oluşan bir seçki de yer aldı.

Konseri sırasında ezan okunması nedeniyle parçalarına ara veren Fazıl Say seyirciden büyük alkış aldı.

Fazıl Say’ın konser repertuvarı şöyle:  

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