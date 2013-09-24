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Kültür-Sanat

Fazıl Say, 'En İyi Besteci' ödülünü kazandı

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 'İstanbul Senfonisi' eseri ile Avrupa’nın en büyük ve prestijli müzik ödülü olan ECHO’yu kazandı

24 Eylül 2013 19:07

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve şef Gürer Aykal eşliğinde Burcu Karadağ (ney), Hakan Güngör (kanun) ve Aykut Köselerli'nin (vurmasazlar) icra ettiği CD'de yer alan, Fazıl Say'ın 'İstanbul Senfonisi' eseri, ECHO ödülüne layık görüldü. Seçici Kurul, eserin, 'Doğu ve Batı arasında oluşturduğu sanatsal köprüdeki başarısı' nedeniye ödülü kazandığını belirtti.
Fazıl Say daha önce, 2001 yılında Stravinski’nin ‘Bahar Ayini’ kaydı ile en iyi yorumcu ve 2008 yılında kemancı Patricia Kopatchinskaja ile yaptığı CD ile en iyi oda müziği ödülüne layık görülmüştü.
‘İstanbul Senfonisi’ eseri 2009 yılında bestelendi. Yedi bölümden oluşan eser 45 dakika. ‘İstanbul Senfonisi’ kısa bir süre içinde 12 ülkede, 50’den fazla konserde seslendirildi.

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