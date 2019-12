Fazıl Say doktora ünvanı aldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), dünya çapında ünlü piyanist besteci Fazıl Say'a, "özgün besteciliği ve yaratıcılığı" nedeniyle onursal doktora unvanı verdi



Üniversitede düzenlenen törene, Vali Yardımcıları Hüseyin Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Semercioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Öztürk, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Rektör Prof. Dr. Atilla Kılıç, konuşmasında, Say'ın çalışmalarıyla AİBÜ'nün kurucusu merhum İzzet Baysal'ın insanlara örnek olan yaratıcılığı arasında paralellik sergilendiğini söyledi.



Alkışlar arasında sahneye gelen Say, Prof. Dr. Kılıç'ın yardımıyla fahri doktora cübbesini giydi. "Bugün kendimi çok gururlandırılmış hissettim" diyerek konuşmasına başlayan Say, şöyle devam etti: "Ben Bolu'ya ilk kez geliyorum. Bu üniversitenin çok değerli aydın faaliyetlerinden haberdarım. Bolu'da bu benim ilk konserim olacak. Ümit ediyorum ki, konserlerimiz bu güzel atmosferde bu güzel insanlarla aydın insanlarla devam edecektir."



Ünlü piyanist, bazen bir eserde birkaç şeyi birden anlatmak gereken durumlar olabileceğini kaydederek, projelerini de şöyle tanımladı: "Sivas'ı, Diyarbakır'ı, Bolu'yu, birçok Anadolu şehrini, gördüğüm etkilendiğim yerleri müziğiyle anlatmak istiyorum. Böyle önümüzdeki birkaç yıla

yayılacak bir proje."



Say, bugüne kadar besteleriyle Türkiye ile dünya arasında bağlantı kurmaya çalıştığını anlattı. Özellikle Türk kültür ve edebiyatının kendisi için önemli olduğuna vurgu yaptı.



Fazıl Say, konuşmasının ardından bir resital verdi.