Fazıl Say'dan Osman Kavala kararına tepki: Tek bir somut delil yok, yapılan bir insanın hayatını karartmaktır

Piyanist Fazıl Say, 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında tutukluğun devamı kararı verilmesini eleştirdi. Say, "Tek bir somut delil yok, yapılan bir insanın hayatını karartmaktır" düşüncesini dile getirdi.

Say Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında tek bir somut delil yok. Ben şöyle düşünüyorum naçizane; bu Yapılan bir insanın hayatını karartmaktır. Sebebi bile anlaşılmıyor. Bu tutum halkı yıldırıyor, ve ülkeyi dünya önünde zora sokuyor Ve tek soru kalıyor “Neden?” ifadesini kullandı.

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