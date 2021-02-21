Fazıl Say'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a destek: Dost taraf olur; ben bu sanatçıların dostuyum ve onlardan yana tarafım

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 8'er ay hapisleri istenen usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili bir paylaşım yaparak; "Dost taraf olur. Ben bu sanatçıların dostuyum. Onlara müteşekkirim. Ve onlardan yana tarafım!" dedi.

Gazeteci Uğur Dündar'ın 2018'de Halk TV'de yayımlanan "Halk Arenası" programındaki sözleri gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Fazıl Say'dan destek mesajı geldi.

4 yıl 8'er ay hapisleri istenen Gezen ve Akpınar sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü piyanist, "Dost taraf olur. Ben bu sanatçıların dostuyum. Onlara müteşekkirim. Ve onlardan yana tarafım" dedi.

Fazıl Say'ın paylaşımı şöyle:

"İkisi de çok sevdiğim sanatçı. Düşünün, tüm ömrümüz boyunca bizi kimi zaman katıla katıla güldürdüler, kimi zaman da düşündürdüler. Üstün yetenekli, verimli, ve topluma fayda sağlayan şekilde öğretici iki insan; Metin Akpınar ve Müjdat Gezen.

Her insana hitaben şunu söylemek isterim; Fikirler insanına göre farklı farklıdır, ve farklı olması suç değildir, farklı olması asıl olması gerekendir, fikir zenginliği iyi olandır, bu u¨lke için, bu du¨nya için ve insanlığın süregelen gelişimi için… Siyasi fikirler, inanç üzerine ya da sanatsal fikirler ve hatta spor üzerine, futbol üzerine güncel olaylar üzerine, salgın üzerine.

Hepimizin farklı bakış açıları var.

İktidar ve muhalefet üzerine de elbet…

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bu toplumun dostudur, bu topluma sevgi ile emek ile alın teri ile değer üstüne değer katmıs¸lardır.

Bakın; ben "Düşünce suçu" denilen son derece "subjektif" konuda hataları olduğunu du¨s¸u¨nmüyorum, ve bir "hata"dan bahsediliyorsa, bu her tarafa çekilebilir bir s¸eydir, – "düşünceler" sürekli hukuk önünde, "birilerinin" işine gelince veya gelmeyince.

S¸u salgın döneminde, el üstünde taşımamız gereken bu memleketin bu saygın sanatçılarına ben sahip çıkmaktan yanayım. Onların değerini bilmekten yanayım. Ve sanatçısı da devlet adamı da bu toplumda yer edinmelidir, du¨s¸u¨nceleri en zıt noktada olsa bile.

Dost taraf olur.

Ben bu sanatçıların dostuyum.

Onlara müteşekkirim.

Ve onlardan yana tarafım!"

TIKLAYIN: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ hapsi istendi

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında sağlık sorunları da olmasına rağmen polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı. Gezen ve Akpınar hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Gezen ve Akpınar'ın 4'er yıl 8'er aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.