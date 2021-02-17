Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ hapsi istendi

Gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak usta sanatçıların cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmaya önceki oturum katılmayan Müjdat Gezen davanın bugün görülecek oturumu için adliyeye geldi. Gezen, Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Müjdat Gezen’in savunması şöyle:

"‘Haddini bil’ demek hakaret olsaydı cumhurbaşkanı söylemezdi"

“Ben kronik rahatsızlıklar yaşıyorum. 11 aydır rahatsızım. ‘Haddini bil’ demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi. Ayrıca sözlükte ‘Haddini bil’ kelimesi de hakaret olarak geçmemektedir. Değerini bilmek anlamına gelmektedir. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederim."

Savcı: Sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi mütalaa olunur

İfadelerin tamamlanmasının ardından duruşma savcısı görüşünü açıkladı:

“Sanıklardan Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programda 21 Aralık 2018 tarihinde tahkiki kast ile sanık Metin Akpınar’ın ‘Her faşizmin karşılaştığı gibi, belki lider ayağından asarlar, belki mahsenlerde zehirlenip ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir’ şeklindeki sözleriyle ve sanık Halit Müjdat Gezen’in ‘Haddini bil, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sözlerini söylüyorum. Kadıköy halkı için ne dediyse kelime kelime ezberledim, ben onları söylüyorum’ şeklindeki sözleriyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu işledikleri yapılan yargılama neticesinde sabit olduğundan sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi mütalaa olunur."

Duruşma tüm sanıkların mütaalaya karşı beyanlarını hazırlamaları için 1 Mart 2021 tarihine ertelendi.