Fazıl Say'dan Gezi davası tepkisi: Tarifsiz üzgünüm, endişeliyim

Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından dünkü Gezi davasından çıkan kararların ardından bir paylaşım yaparak, 'üzgün ve endişeli olduğunu' ifade etti.

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

Say, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hür yaşamak” / “İyi insan olmak” / “güzel bir gelecek” benim hayatımın anlamı belki. Bu kelimlerin altını doldurması bile zor. Düşünmesi bir ömür emek. Bugün benzer şeyler düşünmüş insanlarımızın haksızca cezalandırıldığını anladım. Tarifsiz üzgünüm. Endişeliyim. Anlamıyorlar."

TIKLAYIN | Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"