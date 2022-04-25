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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

Gezi davasında Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye hapis cezası verildi.

25 Nisan 2022 19:43

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Gezi davasında Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye hapis cezası verildi.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı.

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1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına karar verilirken;

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Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

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Davanın ardından Çağlayan Adliyesi'nde ve sosyal medyada çıkan kararlara büyük tepki gösterildi. İşte o tepkilerden bazıları:

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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Gezi davasına tepkiler yükseliyor: "Geziyi savunuyoruz; hepimiz oradaydık!"

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