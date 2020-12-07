Fazıl Say'dan Ali Palabıyık yorumu: Umarım bundan sonra herhangi bir “futbol sporu” müsabakasında işi olmaz

Fazıl Say, Denizlispor - Fenerbahçe maçını yöneten hakem Ali Palabıyık hakkında, "Umarım bundan sonra herhangi bir “futbol sporu” müsabakasında işi olmaz" dedi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u da eleştirdi. Say, "Fevkalade yetenekli 20-25 oyuncudan oluşan bu Takımın kenardan yönetimi , teknik direktörü, sezon başından beri benim için daha çok “hayal kırıklığı”dır" diye yazdı.

Fazıl Say'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

"İlk konu; ve en önemlisi; tuhaf ve üzücü 2020 yılının Türk futbolunda, “büyük” kazanımı Fenerbahçenin genç ve üstün yetenekli kalecisi Altay’dır. Uzun yıllar gururla milli takımda da izleyeceğiz başarılarını diye düşünürüm."

"Fevkalade yetenekli 20-25 oyuncudan oluşan bu Takımın kenardan yönetimi , teknik direktörü, sezon başından beri benim için daha çok “hayal kırıklığı”dır. Bilmiyorum? Bana katılmayanlar olabilir. Ben; kenar yönetiminin gücünün daha farklı olabileceğini..."

"Denizlispor maçını yöneten hakemin umarım bundan sonra herhangi bir “futbol sporu” müsabakasında işi olmaz. Umarım..."