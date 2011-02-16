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Yaşam

FAZIL SAY CRR'DE İSTANBUL (A.A)

16 Şubat 2011 13:13

-FAZIL SAY CRR'DE İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Piyanist Fazıl Say, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, iki gün üst üste sevenleriyle bir araya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, piyanist Say, antik Anadolu şehirlerinden, Tokyo'daki gökdelenlerin ışıklarından ve en sevdiği türkülerden biri olan ''Odam Kireçtir''den esinlenerek bestelediği ''Trompet Konçertosu'' ile 22 ve 23 Şubatta İstanbullularla buluşacak. Trompet sanatçısı Gabor Boldoczki ile sahne alacak olan Say'a, Rengim Gökmen yönetimindeki CRR İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Say'ın ilk kez seslendireceği ''Trompet Konçertosu''; ''Allegro'', ''5'e karşı 6'' Adagio ve ''Odam Kireçtir'' türküsü üzerine çeşitlemeler olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

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