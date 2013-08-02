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Kültür-Sanat

Fazıl Say: Çözüm yeri sandık

İstanbul'daki Gezi Parkı olayları ile ilgili Fasıl Say, Türkiye'de demokrasi olduğu için bu konunun seçim sandıklarında çözülmesi gerektiğini söyledi

02 Ağustos 2013 18:07

 

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Gezi Parkı olaylarına ilişkin olarak, Türkiye'de demokrasi olduğu için bu konunun seçim sandıklarında çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya'nın Oestrich-Winkel kentinde düzenlenen Rheingau Müzik Festivali'ne sahne alan besteci ve piyanist Fazıl Say, burada yaptığı konuşmada, ''Biz sanatçıların bir görevi var, bu sadece piyano çalmak değil'' şeklinde konuştu.

Say, sanatçıların gelecek için bir şey yapması gerektiğini belirterek, bunun kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmasında İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarına da yer ayıran Say, Türkiye'de demokrasi olduğu için bu konunun seçim sandıklarında çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Hoşgörünün önemine işaret eden Say, ''Birisinin Tanrı'ya inanmasıyla sorunum yok ancak onun da benimle sorunu olmamasını beklerim'' diye konuştu.

Say'ın festivalin ''Artist in Residence'' sanatçısı sıfatıyla Rheingau bölgesinde birçok konser verdiği ve Rheingau Müzik Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

 

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