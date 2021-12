Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci tarafından derslerine son verilen öğretim üyesi Can Candan, çık alanda yapmak istediği ders için Güney kampüse alınmadı. Piyanist Fazıl Say, "Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’a yapılan haksızlıktır" paylaşımını yaptı.

Say Twitter hesabından "Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’a yapılan haksızlıktır. Eğitimde üniversitelerde bu ilkellik yaşanmamalı..Üzücü…" ifadesini kullandı.

